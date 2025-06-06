Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили, что террор Киева разжег недовольство Трампа в отношении Зеленского: что говорят в Вашингтоне

Atlantic: атака на РФ вызвала разговор в Белом доме об отказе от поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Террористические атаки на Россию, устроенные киевским режимом, разожгли давнее недовольство хозяина Белого дома Дональда Трампа в отношении нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. В американской администрации обсуждается отказ от поддержки Киева, пишет Atlantic.

Один из собеседников журнала сообщил о высказанной Дональдом Трампом рекомендации Украине. Хозяин Белого дома, по его словам, счел, что Киев должен сосредоточиться на переговорах с Москвой. Однако власти страны, вместо этого, устраивают теракты на территории РФ.

Кроме того, пишет журнал, Дональд Трамп заявил, что потерял веру в возможность встречи с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Как уточняется в статье, ранее он рассчитывал на эффективность этой беседы.

По версии источников телекомпании АВС, Дональд Трамп остался недоволен отказами Зеленского от предложений российской стороны на переговорах в Турции. Он якобы всё больше отстраняется от урегулирования на Украине.