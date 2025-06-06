Один из собеседников журнала сообщил о высказанной Дональдом Трампом рекомендации Украине. Хозяин Белого дома, по его словам, счел, что Киев должен сосредоточиться на переговорах с Москвой. Однако власти страны, вместо этого, устраивают теракты на территории РФ.