Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице-президента Вэнса

После открытого конфликта с президентом США Дональдом Трампом, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил поддержку идее импичмента главы государства.
Инцидент начался с критики Маском масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, предложенного администрацией Трампа. Бизнесмен резко охарактеризовал инициативу, назвав её «отвратительной мерзостью», и публично призвал отказаться от её принятия.
Ответ Трампа не заставил себя ждать — он выразил разочарование в Маске, подчеркнув, что ранее оказывал ему существенную поддержку. В ответ на это Маск заявил, что сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах и укреплении позиций Республиканской партии в Конгрессе.
На фоне перепалки в соцсети Х*, которая принадлежит Маску, один из пользователей высказал мнение, что Трамп должен быть смещён с поста, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс. Маск коротко согласился с этим утверждением, ответив «Да».
Сразу после конфликта акции компании Tesla резко упали — на момент открытия торгов на Уолл-стрит в четверг котировки снизились почти на 9%.
Между тем Маск, рассказал, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.