Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице-президента Вэнса

Ответ Трампа не заставил себя ждать — он выразил разочарование в Маске, подчеркнув, что ранее оказывал ему существенную поддержку. В ответ на это Маск заявил, что сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах и укреплении позиций Республиканской партии в Конгрессе.