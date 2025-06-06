Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом журналисты задали лишь один вопрос

Ранее сообщалось, что канцлер Германии во время своего визита в Вашингтон преподнёс президенту США необычный подарок — свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Предок американского президента родился в Баварии в 1869 году и эмигрировал в США в 1885 году. Документ состоит из двух частей: оригинального свидетельства о рождении, написанного каллиграфическим почерком на немецком языке, и его перевода на английский. Свидетельство подтверждает, что предок американского лидера родился в немецком поселении Кальштадт.