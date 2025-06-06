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Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом журналисты задали лишь один вопрос

Совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома превратилась в «шоу одного человека». Об этом сообщает издание Focus Online.

Источник: Life.ru

По информации журналистов, Мерц говорил всего 3 минуты 50 секунд из 40, в то время как американский лидер разговаривал в течение 36 минут.

«Канцлер присутствовал, но как минимум в Овальном кабинете его почти не было видно СМИ США не интересовались им», — отмечает журнал Der Spiegel.

Первое обращение к канцлеру прозвучало ближе к завершению пресс-конференции, когда журналистка поинтересовалась у Трампа о перспективах пребывания американских войск на территории Германии, предложив Мерцу ответить на этот же вопрос «на немецком для немецкой публики».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии во время своего визита в Вашингтон преподнёс президенту США необычный подарок — свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Предок американского президента родился в Баварии в 1869 году и эмигрировал в США в 1885 году. Документ состоит из двух частей: оригинального свидетельства о рождении, написанного каллиграфическим почерком на немецком языке, и его перевода на английский. Свидетельство подтверждает, что предок американского лидера родился в немецком поселении Кальштадт.