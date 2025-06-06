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В Стамбуле пресечена деятельность фальшивомонетчиков, напечатавших более $114 млн

Согласно данным Турецкого МВД, мошенники подделывали не только доллары, но и банкноты других стран — в частности, Саудовской Аравии и Египта.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обнаруженной подпольной типографии в Стамбуле изъяты фальшивые купюры на сумму $114 млн. Об этом сообщает Казинформ.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о крупной операции в Стамбуле, в ходе которой была раскрыта подпольная типография по производству фальшивых денег. По его словам, в районе Бююкчекмедже задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в изготовлении поддельной валюты.

В результате обысков правоохранители изъяли фальшивые купюры на сумму около $114 млн, а также профессиональное оборудование, использовавшееся для их печати.

Согласно данным Турецкого МВД, мошенники подделывали не только доллары, но и банкноты других стран — в частности, Саудовской Аравии и Египта.

«Это одна из крупнейших операций по борьбе с фальшивомонетчиками за последнее время», — подчеркнул Йерликая, поблагодарив полицию за оперативные действия и эффективность.

Следствие продолжается. Устанавливаются возможные связи задержанных с международными преступными группировками.

Позднее турецкая полиция провела масштабное мероприятие в Стамбуле, в ходе которого было изъято 3,6 млн поддельных евро. -0-