В Стамбуле пресечена деятельность фальшивомонетчиков, напечатавших более $114 млн

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о крупной операции в Стамбуле, в ходе которой была раскрыта подпольная типография по производству фальшивых денег. По его словам, в районе Бююкчекмедже задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в изготовлении поддельной валюты.