Трамп заявил, что Маск сошел с ума

В завершение Трамп пригрозил расторгнуть все государственные контракты с компаниями Илона Маска и полностью прекратить предоставление субсидий. Он отметил, что это позволит сэкономить миллиарды долларов из федерального бюджета. Также Трамп выразил удивление тем, что его предшественник Джо Байден не сделал этого раньше.