Трамп заявил, что Маск сошел с ума

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск, которого он ранее привлек к работе в правительственном агентстве по повышению эффективности (DOGE), утратил способность выполнять свои обязанности и, по словам главы государства, «сошёл с ума».
Об этом он написал в социальной сети Truth Social, добавив, что лично попросил Маска покинуть должность. Кроме того, Трамп отменил решение об обязательной покупке электромобилей, назвав его ненужным и непопулярным.
Американский лидер подчеркнул, что Маск заранее знал о планах администрации пересмотреть политику в сфере электромобилей, и негативно отреагировал на это. По словам Трампа, миллиардер эмоционально воспринял отмену мер поддержки электрического транспорта, которую президент инициировал после пересмотра «принудительных» требований.
«Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — отметил Трамп.
В завершение Трамп пригрозил расторгнуть все государственные контракты с компаниями Илона Маска и полностью прекратить предоставление субсидий. Он отметил, что это позволит сэкономить миллиарды долларов из федерального бюджета. Также Трамп выразил удивление тем, что его предшественник Джо Байден не сделал этого раньше.
Ранее чиновник из администрации Белого дома заявил, что критика Маском нового масштабного законопроекта об американском бюджете, который предполагает сокращение федеральных расходов, вызывала раздражение у Трампа, в отношениях между ними наметилось напряжение.