Трамп раскрыл свое отношение к конфликту с Маском

Трамп не против того, что Илон выступил против него, просто бизнесмену стоило сделать это раньше.
Президент США Дональд Трамп не против того, что его бывший соратник и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск выступил против него. Лидер подчеркнул, что бизнесмену стоило сделать это раньше.
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«Я не против того, что Илон выступил против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад», — высказался Трамп. Его слова опубликованы в его официальной странице в соцсети Truth Social.
По словам главы Белого дома, раскритикованный Маском проект бюджета — это «oдин из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу». Трамп подчеркнул: если его инициатива не будет принята, то произойдет повышение налогов на 68%, а также могут произойти вещи похуже.
Ранее между Трампом и Маском возник конфликт после того, как бизнесмен публично раскритиковал проект бюджета администрации Белого дома, назвав его «мерзостью». В ответ президент США предложил прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям Маска, отметив, что это позволит сэкономить значительные средства бюджета. Трамп также заявлял о своем разочаровании в дружбе с предпринимателем.