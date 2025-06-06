Маск заявил о последствиях тарифов Трампа для экономики США

А ранее Маск заявил о немедленном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после заявления Трампа об отмене государственных субсидий. Предприниматель также поддержал идею импичмента республиканца, репостнув утверждение о необходимости отстранения хозяина Белого дома от власти и передачи полномочий Джей Ди Вэнсу. Напомним, что Трамп и Маск устроили жёсткую перепалку в социальных сетях. Американский лидер заявил, что миллиардер «сошёл с ума». В ответ Маск предложил своим подписчикам в соцсети X рассмотреть возможность создания в Соединённых Штатах новой политической партии.