Власти США ввели санкции против четырех судей МУС

Согласно сообщению, судьи «активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС», направленных против США и Израиля. «МУС политизирован и ложно заявляет о своей неограниченной свободе действий по расследованию, обвинению и судебному преследованию граждан Соединенных Штатов и наших союзников», — заявил госсекретарь Марко Рубио (цитата по Reuters).