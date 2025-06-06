Пушков назвал конфликт Маска и Трампа ударом по имиджу республиканцев

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обострившийся конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, назвав его серьёзным ударом по репутации экс-президента США и по всей Республиканской партии.
В своём Telegram-канале сенатор подчеркнул, что Трампу не удалось сохранить стратегический союз с Маском, который ранее воспринимался как одна из опор его политического влияния.
Пушков также отметил, что возникшее противостояние будет использовано политическими оппонентами — как демократами, так и умеренными республиканцами — для укрепления собственных позиций. Он образно охарактеризовал ситуацию, сравнив распавшийся альянс двух влиятельных фигур с расколом между «супергероями», некогда объединившимися ради продвижения консервативной повестки в США, и теперь окончательно рассорившимися — на радость их недоброжелателям.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск, которого он ранее привлек к работе в правительственном агентстве по повышению эффективности (DOGE), утратил способность выполнять свои обязанности и, по словам главы государства, «сошёл с ума».