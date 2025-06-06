Пушков назвал конфликт Маска и Трампа ударом по имиджу республиканцев

Пушков также отметил, что возникшее противостояние будет использовано политическими оппонентами — как демократами, так и умеренными республиканцами — для укрепления собственных позиций. Он образно охарактеризовал ситуацию, сравнив распавшийся альянс двух влиятельных фигур с расколом между «супергероями», некогда объединившимися ради продвижения консервативной повестки в США, и теперь окончательно рассорившимися — на радость их недоброжелателям.