Reuters: в администрации Трампа провели совещания из-за конфликта с Маском

Причиной напряжённости стала резкая критика Маска в адрес предложенного Трампом законопроекта о масштабном сокращении федеральных расходов. Бизнесмен охарактеризовал инициативу как «отвратительную мерзость» и призвал к её отклонению. В ответ Трамп выразил разочарование, напомнив о своей поддержке Маска в прошлом.