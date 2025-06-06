Reuters: в администрации Трампа провели совещания из-за конфликта с Маском

По информации агентства Reuters, ссылающегося на осведомлённые источники, высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа провели в четверг серию срочных совещаний, посвящённых резонансному конфликту между американским лидером и предпринимателем Илоном Маском.
Основное внимание на встречах было уделено возможным последствиям заявлений, сделанных Маском в его социальной сети X*.
Причиной напряжённости стала резкая критика Маска в адрес предложенного Трампом законопроекта о масштабном сокращении федеральных расходов. Бизнесмен охарактеризовал инициативу как «отвратительную мерзость» и призвал к её отклонению. В ответ Трамп выразил разочарование, напомнив о своей поддержке Маска в прошлом.
Последний, в свою очередь, заявил, что именно его действия способствовали победе Трампа на выборах и укреплению позиций Республиканской партии в Конгрессе.
Прежде глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обострившийся конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, назвав его серьёзным ударом по репутации экс-президента США и по всей Республиканской партии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.