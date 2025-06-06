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Медведев заметил, что при Трампе Мерц ощутил себя «бандеровской гнидой»

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал свою оценку неловкой ситуации Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, в которой он оказался во время своей беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал свою оценку неловкой ситуации Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, в которой он оказался во время своей беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующую публикацию он сдеал на аккаунте в соцсети Х.

«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Молодец! На мгновение Канцлер почувствовал себя бандеровской гнидой…», — иронично отметил Дмитрий Медведев.

Встреча руководителя Германии и Президента Соединенных штатов состоялась в Белом доме в пятницу, 6 июня. Наиболее ярким моментом разговора, как и указал Дмитрий Медведев, стал вопрос Дональда Трампа к своему гостю о Второй Мировой войне.

В свою очередь, сам заместитель председателя Совбеза РФ ранее также обратился ко всем россиянам, ожидающим возмездия для организаторов террористических актов 1 июня. Политик уверил всех в предстоящем «полном уничтожении неонацистской власти».