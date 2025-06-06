Медведев заметил, что при Трампе Мерц ощутил себя «бандеровской гнидой»

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал свою оценку неловкой ситуации Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, в которой он оказался во время своей беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующую публикацию он сдеал на аккаунте в соцсети Х.