В США узнали о страхе Европы перед решением Трампа по Украине

«Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России», — говорится в материале.
Делегаты намерены сделать итоговую декларацию краткой, избегая упоминаний о членстве Незалежной в альянсе, чтобы минимизировать внутренние разногласия. Основной акцент будет сделан на обсуждении роста оборонных бюджетов среди стран.
Ранее стало известно, что в НАТО обсуждают возможность учёта расходов на поставки оружия Киеву в рамках отчётности по оборонным расходам. Это касается только новых закупок, в то время как передача уже имеющегося вооружения будет по-прежнему учитываться отдельно. Расходы на новую военную помощь Киеву могут быть выделены в отдельную статью финансирования в размере до 1,5% ВВП стран ЕС.