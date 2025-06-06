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В США узнали о страхе Европы перед решением Трампа по Украине

Представители ряда европейских стран опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться повлиять на содержание финального документа июньского саммита НАТО, в частности — затруднить включение пунктов о поддержке Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Источник: Life.ru

«Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России», — говорится в материале.

Делегаты намерены сделать итоговую декларацию краткой, избегая упоминаний о членстве Незалежной в альянсе, чтобы минимизировать внутренние разногласия. Основной акцент будет сделан на обсуждении роста оборонных бюджетов среди стран.

Ранее стало известно, что в НАТО обсуждают возможность учёта расходов на поставки оружия Киеву в рамках отчётности по оборонным расходам. Это касается только новых закупок, в то время как передача уже имеющегося вооружения будет по-прежнему учитываться отдельно. Расходы на новую военную помощь Киеву могут быть выделены в отдельную статью финансирования в размере до 1,5% ВВП стран ЕС.