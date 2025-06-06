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Маск заявил о вероятной рецессии в США во втором полугодии из-за введенных Трампом пошлин

Также в социальных сетях Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице-президента Вэнса.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне разразившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил в соцсети Х о грядущей рецессии, которая ожидает страну во второй половине 2025 года из-за введенных администрацией импортных пошлин. Об этом передает РИА Новости.

«Тарифы Трампа спровоцируют рецессию во второй половине этого года», — написал Маск.

«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — сообщил он.

Также в социальных сетях Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице-президента Вэнса.

Один из пользователей соцсети Х, комментируя обострившиеся отношения Маска с президентом США, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Да», — поддержал эту идею Маск в ответном посте. -0-