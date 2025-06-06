Маск заявил о вероятной рецессии в США во втором полугодии из-за введенных Трампом пошлин

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне разразившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил в соцсети Х о грядущей рецессии, которая ожидает страну во второй половине 2025 года из-за введенных администрацией импортных пошлин. Об этом передает РИА Новости.