Маск заявил о вероятной рецессии в США во втором полугодии из-за введенных Трампом пошлин

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне разразившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил в соцсети Х о грядущей рецессии, которая ожидает страну во второй половине 2025 года из-за введенных администрацией импортных пошлин. Об этом передает РИА Новости.
«Тарифы Трампа спровоцируют рецессию во второй половине этого года», — написал Маск.
«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — сообщил он.
Также в социальных сетях Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице-президента Вэнса.
Один из пользователей соцсети Х, комментируя обострившиеся отношения Маска с президентом США, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Да», — поддержал эту идею Маск в ответном посте. -0-