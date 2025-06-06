Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Власти Молдавии теряют поддержку граждан республики и осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя им не удержаться, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев в своем Telegram-канале.
Власть теряет поддержку граждан Молдовы и вынуждена обращаться за помощью в Брюссель. Это уже стало закономерностью: как только на горизонте у власти необходим очередной кризис, сразу же начинаются разговоры о так называемых «гибридных угрозах». Однако даже фактическая узурпация власти не гарантирует партии власти (ПДС — правящей партии «Действие и солидарность» — ред.) победу на предстоящих парламентских выборах. В самой партии, наверно, осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя удержать власть им не удастся.
По его словам, от граждан скрывают реальные масштабы присутствия иностранных советников, специалистов и кураторов по безопасности, которые де-факто координируют всю политику Молдавии.
«Очевидно, что вмешательство этих структур в избирательный процесс происходит в режиме реального времени. Все это создает серьезные основания полагать, что опять возможны масштабные фальсификации итогов выборов, которые впоследствии будут признаны “легитимными” внешними партнерами власти», — подчеркнул экс-премьер.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.