Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан

Власть теряет поддержку граждан Молдовы и вынуждена обращаться за помощью в Брюссель. Это уже стало закономерностью: как только на горизонте у власти необходим очередной кризис, сразу же начинаются разговоры о так называемых «гибридных угрозах». Однако даже фактическая узурпация власти не гарантирует партии власти (ПДС — правящей партии «Действие и солидарность» — ред.) победу на предстоящих парламентских выборах. В самой партии, наверно, осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя удержать власть им не удастся.