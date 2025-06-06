Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о прекращении субсидий, сообщив в соцсети X*, что его компания SpaceX приступает к поэтапному выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.
Маск подчеркнул, что это решение принято в ответ на планы Белого дома свернуть государственную поддержку.
«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал миллиардер.
Это заявление прозвучало вскоре после того, как Трамп в резкой форме высказался о желании прекратить финансирование проектов Маска, заявив о необходимости сокращения расходов бюджета.
Трамп ранее отметил, что ликвидация господдержки компаний Маска позволит сэкономить миллиарды долларов. Он также выразил недоумение, почему администрация бывшего президента США Джо Байдена не приняла подобных мер ранее, намекнув на избыточное влияние предпринимателя на государственные программы.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.