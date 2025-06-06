«Бандеровская гнида»: Медведев прокомментировал встречу Трампа и Мерца

«Мерц находится в том же положении, что и тифозная вошь. Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Молодец! На мгновение канцлер почувствовал себя так же, как бандеровская гнида во время своего визита в Овальный кабинет», — написал Медведев в соцсети Х.