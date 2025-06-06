Focus: Германия подняла истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО

Согласно сообщению издания Focus, в четверг два истребителя ВВС Германии были экстренно подняты в воздух для сопровождения российского самолёта Ил-20, замеченного в международном воздушном пространстве над Балтийским морем рядом с районом, где проходили манёвры НАТО.
Издание ссылается на заявление представителя бундесвера.
По имеющимся данным, российский разведывательный самолёт не установил радиоконтакт, что стало причиной реагирования немецких Eurofighter. Отмечается, что полёт Ил-20 проходил вблизи зоны проведения ежегодных учений Baltops, стартовавших 3 июня.
Это уже шестой подобный эпизод в текущем году, связанный с приближением российских воздушных судов к району активности НАТО в Балтийском регионе.
Ранее министры обороны НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны.