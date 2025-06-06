Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Focus: Германия подняла истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО

Утверждается, что российский Ил-20 якобы не выходил на связь.

Источник: Аргументы и факты

Согласно сообщению издания Focus, в четверг два истребителя ВВС Германии были экстренно подняты в воздух для сопровождения российского самолёта Ил-20, замеченного в международном воздушном пространстве над Балтийским морем рядом с районом, где проходили манёвры НАТО.

Издание ссылается на заявление представителя бундесвера.

По имеющимся данным, российский разведывательный самолёт не установил радиоконтакт, что стало причиной реагирования немецких Eurofighter. Отмечается, что полёт Ил-20 проходил вблизи зоны проведения ежегодных учений Baltops, стартовавших 3 июня.

Это уже шестой подобный эпизод в текущем году, связанный с приближением российских воздушных судов к району активности НАТО в Балтийском регионе.

Ранее министры обороны НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны.