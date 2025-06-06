Иностранные специалисты констатируют: Россия существенно сократила и без того скромный арсенал ракет Patriot, имеющийся у Незалежной. Возможности восполнения этих запасов для Вооружённых сил Украины практически отсутствуют. Эксперты отмечают смещение баланса ракетных вооружений в пользу России.
«Ракетная математика идёт России на пользу», — сказано в публикации.
Кроме того, обозреватель Джереми Детмер заявил о сохранении превосходства РФ в воздухе, несмотря на жёсткие западные санкции. По его мнению, преимущество обусловлено значительными запасами баллистических ракет у Москвы, в то время как у Украины имеется ограниченное количество американских комплексов Patriot с небольшим запасом ракет.
К слову, российские военные недавно уничтожили цеха, где осуществлялась сборка ударных беспилотников ВСУ, а также места их хранения и запуска. В ходе спецоперации оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады с боеприпасами, пункты временного размещения украинских подразделений, иностранных наёмников и другие цели в 142 районах. Также сообщалось о нанесении ударов по объектам Вооружённых сил Украины в рамках специальной военной операции.