Ракетный потенциал Украины стремительно тает в ходе боевых действий с Россией

К слову, российские военные недавно уничтожили цеха, где осуществлялась сборка ударных беспилотников ВСУ, а также места их хранения и запуска. В ходе спецоперации оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады с боеприпасами, пункты временного размещения украинских подразделений, иностранных наёмников и другие цели в 142 районах. Также сообщалось о нанесении ударов по объектам Вооружённых сил Украины в рамках специальной военной операции.