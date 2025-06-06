Трамп заявил, что его не волнуют нападки Маска

«Я не против того, что Илон повернулся против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных в Конгрессе», — написал республиканец.
Хозяин Белого дома уточнил, что закон о налогах и расходах предусматривает сокращение расходов на 1,6 триллиона долларов и обеспечивает крупнейшее снижение налоговой нагрузки в истории США. Трамп предупредил, что в случае непринятия документа налоги увеличатся на 68%. Президент добавил, что не является источником нынешних проблем, а лишь стремится их исправить, направляя страну на «путь величия».
Напомним, что ссора между Трампом и Маском началась, когда миллиардер раскритиковал предложенный американским лидером проект бюджета США и призвал конгрессменов отказываться голосовать за него. Владелец соцсети X также поддержал идею импичмента республиканца, репостнув утверждение о необходимости отстранения Трампа от власти и передачи полномочий Джей Ди Вэнсу.