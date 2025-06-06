В Белом доме начался переполох из-за скандала Трампа и Маска

В ходе встреч обсуждались последствия для главы Белого дома от конфронтации с предпринимателем, который уже сделал ряд обличающих заявлений про Трампа. Так, в частности, он сообщил, что американский лидер засветился в скандальных списках Эпштейна и репостнул видео с одной из тусовок в 1992 году.