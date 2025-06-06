В Белом доме начался переполох из-за скандала Трампа и Маска

В администрации президента США Дональда Трампа прошли экстренные совещания, посвященные открытому конфликту между американским лидером и миллиардером Илоном Маском. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет агентство Reuters.
В ходе встреч обсуждались последствия для главы Белого дома от конфронтации с предпринимателем, который уже сделал ряд обличающих заявлений про Трампа. Так, в частности, он сообщил, что американский лидер засветился в скандальных списках Эпштейна и репостнул видео с одной из тусовок в 1992 году.
Также Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США. Вместо него предлагается поставить во главу Овального кабинета вице-президента Джея Ди Вэнса. Миллиардер объявил и о том, что именно благодаря ему Трамп смог стать президентом Америки.
Ранее «МК» писал, что разгоревшийся публичный конфликт между Трампом и Маском является сильным ударом по имиджу как самого американского лидера, так и всей партии республиканцев.