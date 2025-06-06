Экс-советник Трампа считает Маска нелегалом

Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал «большой красивый закон» республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете.