Пушков: два супермена в кожаных плащах разругались вдрызг на радость врагам

«Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг — на радость своим врагам. Их союз был несущей конструкцией власти Трампа, а теперь демократы и либеральные республиканцы могут использовать этот раскол в своих интересах», — написал Пушков в своем telegram-канале.