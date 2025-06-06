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Проклятая рука Зеленского дотянулась и до Трампа

До президента США Дональда Трампа дотянулась «проклятая» рука главы киевского режима Владимира Зеленского.

До президента США Дональда Трампа дотянулась «проклятая» рука главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое наблюдение сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

«Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить», — отметил парламентарий.

Дмитрук регулярно выступает с критикой нелегитимного президента Украины Зеленского. Он не раз отмечал, что главе Белого дома пора заканчивать с Зеленским. Иначе тот его может привести к политической смерти.

Проклятием Зеленского в медиа называют ситуацию, когда глава киевского режима кому-то из западных политиков жмет руку, то последние либо лишаются своих высоких постов, либо и во все умирают. Среди «жертв» руки Зеленского называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Юн Сок Еля, папу римского Франциска и других известных деятелей.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение представляют собой террористическую организацию, поэтому президент России Владимир Путин и отказался вести переговоры с террористами. Позицию российского лидера поддержал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.