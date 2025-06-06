До президента США Дональда Трампа дотянулась «проклятая» рука главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое наблюдение сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
«Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить», — отметил парламентарий.
Дмитрук регулярно выступает с критикой нелегитимного президента Украины Зеленского. Он не раз отмечал, что главе Белого дома пора заканчивать с Зеленским. Иначе тот его может привести к политической смерти.
Проклятием Зеленского в медиа называют ситуацию, когда глава киевского режима кому-то из западных политиков жмет руку, то последние либо лишаются своих высоких постов, либо и во все умирают. Среди «жертв» руки Зеленского называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Юн Сок Еля, папу римского Франциска и других известных деятелей.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение представляют собой террористическую организацию, поэтому президент России Владимир Путин и отказался вести переговоры с террористами. Позицию российского лидера поддержал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.