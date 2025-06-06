Проклятая рука Зеленского дотянулась и до Трампа

«Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить», — отметил парламентарий.