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Симоньян назвала современную американскую политическую культуру переломной

Симоньян сравнила ситуацию в правительстве США с промышленной революцией в Англии.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила мнение, что современная политическая культура США станет историческим рубежом. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По её словам, происходящее в американской политике представляет собой переломный момент, который, безусловно, войдёт в учебники истории. Она сравнила ситуацию с промышленной революцией в Англии, однако подчеркнула, что текущие процессы развиваются «в обратную сторону».

«Но наблюдать занятно», — добавила Симоньян.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обострившийся конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, назвав его серьёзным ударом по репутации экс-президента США и по всей Республиканской партии.