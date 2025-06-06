Симоньян назвала современную американскую политическую культуру переломной

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила мнение, что современная политическая культура США станет историческим рубежом. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
По её словам, происходящее в американской политике представляет собой переломный момент, который, безусловно, войдёт в учебники истории. Она сравнила ситуацию с промышленной революцией в Англии, однако подчеркнула, что текущие процессы развиваются «в обратную сторону».
«Но наблюдать занятно», — добавила Симоньян.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обострившийся конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, назвав его серьёзным ударом по репутации экс-президента США и по всей Республиканской партии.