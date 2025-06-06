«Депортировать Маска»: Экс-советник Трампа разразился гневным призывом после скандала в соцсетях

Ранее Илон Маск заявил о прекращении эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после того, как Дональд Трамп заявил об отмене государственных субсидий. Помимо этого, предприниматель поддержал идею импичмента республиканца. Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как американский лидер сказал, что миллиардер «сошёл с ума». В ответ основатель Tesla предложил своим подписчикам в социальной сети X обсудить возможность создания новой политической партии в США.