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«Депортировать Маска»: Экс-советник Трампа разразился гневным призывом после скандала в соцсетях

Бывший советник президента США Стив Бэннон выступил с призывом о депортации предпринимателя Илона Маска из Соединённых Штатов. Заявление последовало после недавней словесной перепалки между миллиардером и Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

Бэннон заявил о необходимости проведения расследования в отношении иммиграционного статуса Маска. По словам экс-советника, это нужно для того, чтобы «немедленно выслать его из страны».

Ранее Илон Маск заявил о прекращении эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после того, как Дональд Трамп заявил об отмене государственных субсидий. Помимо этого, предприниматель поддержал идею импичмента республиканца. Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как американский лидер сказал, что миллиардер «сошёл с ума». В ответ основатель Tesla предложил своим подписчикам в социальной сети X обсудить возможность создания новой политической партии в США.