Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска

Кроме того, экс-советник призвал к аннулированию всех государственных контрактов с компаниями Маска. Он также настаивает на проведении проверок по подозрениям в употреблении предпринимателем наркотиков и в попытках получить секретную информацию Пентагона, касающуюся Китая.