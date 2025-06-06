Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска

Бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью изданию New York Times выступил с резкой критикой в адрес Илона Маска, призвав власти США инициировать расследование в отношении миллиардера и немедленно выдворить его из страны.
Его заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между Маском и президентом Трампом. Бэннон заявил, что, по его мнению, Маск находится в США незаконно, и подчеркнул необходимость проверить его иммиграционный статус.
«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным чужаком, его следует немедленно депортировать из страны», — сказал он.
Кроме того, экс-советник призвал к аннулированию всех государственных контрактов с компаниями Маска. Он также настаивает на проведении проверок по подозрениям в употреблении предпринимателем наркотиков и в попытках получить секретную информацию Пентагона, касающуюся Китая.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обострившийся конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, назвав его серьёзным ударом по репутации экс-президента США и по всей Республиканской партии.