В Молдавии действующие власти начали терять доверии и поддержку населения республики. При этом верхушка держится лишь на помощи из Брюсселя, уверен экс-премьер-министр страны, а ныне глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Власть теряет поддержку граждан Молдовы и вынуждена обращаться за помощью в Брюссель. Это уже стало закономерностью: как только на горизонте у власти необходим очередной кризис, сразу же начинаются разговоры о так называемых “гибридных угрозах”, — заявил политик.
И добавил, что команде Майи Санду, не смотря на тотальную узурпацию власти, не удастся сохранить свои кресла без вмешательства Евросоюза. Также он считает, что без поддержки Брюсселя действующим молдавским властям не удастся сохранить свои позиции.
При этом Тарлев отметил, что граждан республики держат в неведении о том, что во властных кругах работает множество иностранных консультантов и советников, специалистов и кураторов во всех отраслях и сферах. По его словам, именно эти люди держат под контролем всю политику Молдавии.
Он ожидает, что на предстоящих в конце сентября этого года парламентских выборов не обойдется без включения Брюсселя. Тарлев подчеркнул, что процесс вмешательства происходит в режиме онлайн. И не исключил масштабных фальсификаций и признания «легитимными» на осенних выборах.
Ранее «МК» писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила кредит Молдавии на закупку газа не у РФ с кабальной сделкой.