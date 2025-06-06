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Глава МИД Велдкамп: Нидерланды осуждают санкции США против судей МУС

Нидерланды неизменно выступают в поддержку МУС и продолжат отстаивать его независимость.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп выразил осуждение в адрес США за введение санкций против представителей Международного уголовного суда (МУС). По его словам, такие действия подрывают работу международного правосудия.

В заявлении, опубликованном в соцсети X*, Велдкамп отметил, что независимые суды и трибуналы должны иметь возможность выполнять свои обязанности без давления и ограничений. Он подчеркнул важность сохранения их автономии и неприкосновенности.

Глава МИД подтвердил, что Нидерланды неизменно выступают в поддержку МУС и продолжат отстаивать его независимость и полномочия.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх судей Международного уголовного суда, обвинив организацию в политизированности и превышении полномочий. МУС резко отреагировал на действия США, расценив их как попытку подорвать независимость правосудия, действующего по мандату, поддержанному 125 странами.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.