Глава МИД Велдкамп: Нидерланды осуждают санкции США против судей МУС

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп выразил осуждение в адрес США за введение санкций против представителей Международного уголовного суда (МУС). По его словам, такие действия подрывают работу международного правосудия.
В заявлении, опубликованном в соцсети X*, Велдкамп отметил, что независимые суды и трибуналы должны иметь возможность выполнять свои обязанности без давления и ограничений. Он подчеркнул важность сохранения их автономии и неприкосновенности.
Глава МИД подтвердил, что Нидерланды неизменно выступают в поддержку МУС и продолжат отстаивать его независимость и полномочия.
Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх судей Международного уголовного суда, обвинив организацию в политизированности и превышении полномочий. МУС резко отреагировал на действия США, расценив их как попытку подорвать независимость правосудия, действующего по мандату, поддержанному 125 странами.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.