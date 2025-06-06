«Научитесь уважать нас»: Путин вспомнил строчки Тютчева, говоря о Европе

«…Это была работа об отношениях России и Германии, но по сути он обращался ко всем европейцам. Он писал: “Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе”…», — процитировал поэта Владимир Путин.