«Научитесь уважать нас»: Путин вспомнил строчки Тютчева, говоря о Европе

В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка Президент России Владимир Путин зачитал выдержку из произведения отечественного поэта Федора Тютчева. Запись мероприятия опубликована на официальном сайте главы государства.
«…Это была работа об отношениях России и Германии, но по сути он обращался ко всем европейцам. Он писал: “Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе”…», — процитировал поэта Владимир Путин.
Продолжая свою мысль, Президент также напомнил участникам заседания об огромном историческом наследии Федора Тютчева, который оставил память о себе как дипломате, мыслителе и настоящем патриоте.
Вклад выдающегося русского поэта в культуру был не единственной темой прошедшего мероприятия. Ранее обозреватель «МК» подробно разобрала основные итоги первого в 2025 году заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.