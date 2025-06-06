Маск репостнул в X видео о вечеринке Эпштейна в 1992 году, где был Трамп

Уголовное дело против Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, вызвало большой общественный резонанс в связи с его связями с влиятельными фигурами, включая политиков и знаменитостей. При этом, по информации, озвученной на судебных слушаниях, один из свидетелей подтвердил, что не видел Трампа ни в доме Эпштейна, ни на его частном острове, ни в других местах, где бывал финансист. Эпштейн умер в следственном изоляторе в 2019 году, ожидая суда.