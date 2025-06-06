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Маск репостнул в X видео о вечеринке Эпштейна в 1992 году, где был Трамп

В своей посте Маск прикрепил публикацию другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC.

Источник: Аргументы и факты

На фоне обострившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом, миллиардер Илон Маск разместил в своей социальной сети X* репост видеосюжета телеканала MSNBC, в котором Трамп запечатлён на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна в 1992 году.

Публикация сопровождалась смайликом с приподнятой бровью, что можно расценить как проявление сомнения или иронии со стороны Маска.

Ранее предприниматель выразил мнение, что материалы дела Эпштейна остаются вне доступа общественности именно потому, что в них якобы фигурирует действующий президент. Этот выпад прозвучал вскоре после того, как Трамп предложил прекратить государственное финансирование и расторгнуть контракты с компаниями, связанными с Маском, чтобы, как он выразился, «сэкономить миллиарды долларов» для бюджета страны. Президент также удивился, почему предыдущая администрация Джо Байдена не предприняла подобных шагов.

Уголовное дело против Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, вызвало большой общественный резонанс в связи с его связями с влиятельными фигурами, включая политиков и знаменитостей. При этом, по информации, озвученной на судебных слушаниях, один из свидетелей подтвердил, что не видел Трампа ни в доме Эпштейна, ни на его частном острове, ни в других местах, где бывал финансист. Эпштейн умер в следственном изоляторе в 2019 году, ожидая суда.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.