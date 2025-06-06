Axios: Израиль заверил, что не ударит по Ирану, пока Трамп не даст сигнал

Издание Axios, ссылаясь на представителей из израильского правительства, сообщает, что Тель-Авив заверил американскую сторону в отсутствии намерений наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана без чёткого сигнала от президента США Дональда Трампа о неудаче дипломатических усилий.
По данным источников, соответствующая позиция была озвучена в ходе недавнего визита в Вашингтон высокопоставленных представителей израильского руководства — министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, главы разведывательной службы «Моссад» Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби.
Согласно комментариям источника, делегация дала понять, что Израиль не видит смысла в силовом сценарии, если существует реальный шанс на дипломатическое урегулирование. Было подчёркнуто, что любые военные шаги будут отложены до тех пор, пока не станет очевидным провал переговоров и завершение миссии специального посланника США Стива Уиткоффа.
Ранее российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию по ядерной программе Ирана.