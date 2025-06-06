Axios: Израиль заверил, что не ударит по Ирану, пока Трамп не даст сигнал

Согласно комментариям источника, делегация дала понять, что Израиль не видит смысла в силовом сценарии, если существует реальный шанс на дипломатическое урегулирование. Было подчёркнуто, что любые военные шаги будут отложены до тех пор, пока не станет очевидным провал переговоров и завершение миссии специального посланника США Стива Уиткоффа.