Медведев уследил неприятное послание Мерцу в словах Трампа о годовщине высадки в Нормандии: на что был намек

Сегодня, 6 июня, в Германии отмечают годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Хозяин Белого дома Дональд Трамп напомнил о празднике D-Day. Он назвал дату «неприятной» для немцев в диалоге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Дональда Трампа на страничке в соцсети.
Он счел уточнение американского лидера о дне высадки союзных войск в Нормандии намеком на «нацистские наклонности» Фридриха Мерца. Дональд Трамп, помимо прочего, указал канцлеру ФРГ на повышение трат на вооружение. По мнению хозяина Белого дома, это бы «не понравилось» генералу из США Дугласу Макартуру. Военный был командиром войск во время Второй мировой войны.
«Дональд Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Молодец», — заметил Дмитрий Медведев.
В диалоге с президентом США Фридрих Мерц уточнил, что день высадки союзных войск в Нормандии стал «датой освобождения немецкой нации». Тем самым канцлер не согласился с утверждением Дональда Трампа. Американский лидер, между тем, отметил, что генерал Дуглас Макартур «никогда не позволит Германии перевооружиться».
Диалог Дональда Трампа и Фридриха Мерца состоялся 5 июня. Это первая встреча представителей США и ФРГ с момента их вступления в новые должности. Немецкий канцлер и американский лидер обсудили, в том числе, украинский конфликт. Они также поделились мнениями о событиях на Ближнем Востоке. Кроме того, представители обсудили тарифные пошлины Соединенных Штатов.
В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила о продлении сроков введения 50% тарифов. Штаты намеревались поднять пошлины раньше. Однако президент США согласился отсрочить введение увеличенных тарифов на товары из Евросоюза до 9 июля.
Фридрих Мерц, между тем, сделал Дональду Трампу необычный подарок. Он преподнес американскому лидеру свидетельство о рождении его дедушки, Фредерика Трампа. Он шутливо отметил, что хотел бы оставить документ себе.