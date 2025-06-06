Медведев уследил неприятное послание Мерцу в словах Трампа о годовщине высадки в Нормандии: на что был намек

Диалог Дональда Трампа и Фридриха Мерца состоялся 5 июня. Это первая встреча представителей США и ФРГ с момента их вступления в новые должности. Немецкий канцлер и американский лидер обсудили, в том числе, украинский конфликт. Они также поделились мнениями о событиях на Ближнем Востоке. Кроме того, представители обсудили тарифные пошлины Соединенных Штатов.