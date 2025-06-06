Начался суд над бывшим прокурором Приморья

Бывший прокурор Приморья (1991−2005 гг.) Валерий Василенко и группа его сообщников обвиняются в хищении имущества судостроительного предприятия «Восточная верфь» (Владивосток). Прокурор начал предъявлять обвинение экс-прокурору в Первомайском районном суде Владивостока, очередное заседание назначено на 16 июня, сообщает ИА PrimaMedia.
На скамье подсудимых пять человек, в том числе Валерий Василенко (ранее был заместителем председателя совета директоров компании), бывший ректор ВГУЭС, краевой депутат и совладелец предприятия Геннадий Лазарев, бывший временно исполняющий обязанности (врио) генерального директора «Восточная верфь» Олег Зубахин, юрист Яна Поливода и Виталий Широков.
«Восточная верфь» (бывший Владивостокский судостроительный завод) — одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке судов длиной до 100 метров. В настоящее время верфь строит суда-краболовы и рыболовные суда-ярусоловы.
Региональная прокуратура ранее сообщала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 млн рублей и попытке хищения акций АО на сумму более 2,2 млн рублей. При этом дело в отношении Геннадия Лазарева выделено в отдельное производство.
По данным следствия, Василенко руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и получал деньги от поступивших на бюджет студентов ВГУЭС.
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В зависимости от роли каждого фигурантам дела вменяется в вину участие в организованном преступном сообществе, покушение на мошенничество, растрата и организация совершения сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174). Виталий Широков обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает «Коммерсант» (18+).
Под стражей из всех обвиняемых в настоящее время находятся Валерий Василенко и Олег Зубахин, в отношении остальных действуют более мягкие меры пресечения.
Валерия Василенко арестовали в августе 2023 года. По версии следствия, экс-прокурор причастен к попытке бывшего генерального директора предприятия завладеть акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев. Тому угрожали возможностью возбуждения уголовного дела, сказано в обвинительном заключении.
Геннадий Лазарев был арестован в марте 2024 года, в августе мера пресечения ему была смягчена на домашний арест после признания им вины. Уголовное дело в отношении экс-депутата продолжается.
Олег Зубахин арестован в апреле 2024 года. По версии следствия, в 2021 году, занимая пост врио генерального директора «Восточной верфи», Олег Зубахин «подписал фиктивный счет на оплату поставки строительных материалов для предприятия, заведомо зная, что данной поставки не будет». На счет одной из коммерческих структур были переведены 2,8 млн рублей.