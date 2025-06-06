Начался суд над бывшим прокурором Приморья

Олег Зубахин арестован в апреле 2024 года. По версии следствия, в 2021 году, занимая пост врио генерального директора «Восточной верфи», Олег Зубахин «подписал фиктивный счет на оплату поставки строительных материалов для предприятия, заведомо зная, что данной поставки не будет». На счет одной из коммерческих структур были переведены 2,8 млн рублей.