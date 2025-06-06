СМИ заявили, что в ФРГ переполошились из-за самолета-разведчика ВВС РФ у границы

Однако они вновь могут оказаться информационным вбросом, учитывая продолжающуюся антироссийскую риторику в вопросе так называемого «российского теневого флота» в Балтийском море — ранее в эксклюзивной беседе с «МК» эксперт Игорь Коротченко предложил сценарии симметричных ответов на провокации, которые Евросоюз оправдывает подобными обвинениями.