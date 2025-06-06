Инсайдеры в германском Бундесвере сообщили, что два боевых самолета были экстренно направлены для сопровождения некоего судна, принадлежность которого они отнесли к Военно-воздушным силами России. Подробности приводит издание DPA.
По данным неназванных военнослужащих Германии, речь идет о российском разведывательном самолете Ил-20. Согласно их версии, воздушное судно не отвечало на попытки установить связь, когда оказалось над Балтийским морем.
Как указали в DPA, предполагаемый Ил-20 не нарушал государственных границ какой-либо страны, однако германское руководство все равно приняло решение поднять по тревоге два истребителя Eurofighter. Дополнительная информация о происшествии, включая точную дату, журналистами не приводится.
На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность этих заявлений.
Однако они вновь могут оказаться информационным вбросом, учитывая продолжающуюся антироссийскую риторику в вопросе так называемого «российского теневого флота» в Балтийском море — ранее в эксклюзивной беседе с «МК» эксперт Игорь Коротченко предложил сценарии симметричных ответов на провокации, которые Евросоюз оправдывает подобными обвинениями.