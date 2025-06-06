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Минниханов: Курбан-байрам напоминает нам о важности бескорыстной помощи

Курбан-байрам напоминает нам о важности бескорыстной помощи и заботы о тех, кто нуждается в поддержке. Об этом написал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

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Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

«Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость общения с близкими и наполнит сердца добротой и теплом», — отметил татарстанский лидер.

Сегодня мусульмане отмечают один из двух важнейших религиозных праздников — Курбан-байрам.