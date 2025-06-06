Атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США

«Удар беспилотниками вновь вызвал у президента давно копившееся недовольство Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме о том, следует ли Соединённым Штатам отказаться от Украины. На протяжении всей войны Трамп считал Зеленского “плохим парнем” и “горячей головой”, по словам внешнего советника, — человеком, который может подтолкнуть мир к третьей мировой войне», — говорится в материале.