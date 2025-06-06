Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В пятницу президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где основное внимание будет уделено старту новых инициатив, направленных на достижение долгосрочных целей развития страны — до 2030 года и с перспективой до 2036 года.