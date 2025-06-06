Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В пятницу президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где основное внимание будет уделено старту новых инициатив, направленных на достижение долгосрочных целей развития страны — до 2030 года и с перспективой до 2036 года.
С основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин. Также в повестку включены выступления первого вице-премьера Дениса Мантурова, который осветит вопросы технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики, и вице-премьера Виталия Савельева, ответственного за реализацию нацпроекта по беспилотным авиационным системам.
Одним из ключевых пунктов встречи, как ожидается, станет обсуждение национального проекта в области космоса, который был одобрен правительством 20 мая. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее сообщил, что в рамках проекта планируется запуск 886 спутников широкополосной связи «Рассвет» и 114 спутников дистанционного зондирования Земли. Кроме того, Минфин одобрил финансирование проекта в размере 4,5 триллиона рублей.
Параллельно ведётся работа над национальным проектом в сфере биоэкономики, который должен объединить передовые разработки в области биотехнологий, использования возобновляемых биоресурсов и создания новых материалов.
Нацпроект по беспилотной авиации был официально запущен 1 января 2024 года. После январского совещания 2025 года по развитию этой отрасли президент дал ряд поручений, включая масштабное внедрение БПЛА в различные секторы экономики, установление чётких технологических ориентиров и повышение уровня локализации производства компонентов беспилотных систем.
Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой о запуске в России с 2026 года программы «Детская книжная карта».