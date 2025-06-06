Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что военная помощь, предоставленная США при предыдущей администрации, полностью израсходована. По его словам, поставленное ранее вооружение уже полностью передано на территорию Украины и исчерпано.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что объемы американской военной поддержки, одобренной при экс-президенте США Джо Байдене, подходят к концу — ее хватит лишь до лета текущего года. Порошенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что ресурсы от прежней администрации США больше не доступны.
Кроме того, Порошенко сообщил о критическом истощении резервного фонда Украины. По его данным, в бюджете осталось средств всего на две недели, тогда как изначально фонд рассчитывался на год. Он подчеркнул, что финансирование армии обеспечивалось лишь на 7−8 месяцев, и предложил срочно сократить предвыборные траты ради сохранения обороноспособности страны.
Ранее экс-дипломат из Британии Ян Прауд выразил мнение, что Владимир Зеленский новыми просьбами выделить Киеву финансирование продемонстрировал несерьёзность своего отношения к призывам Соединённых Штатов урегулировать конфликт на Украине.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.