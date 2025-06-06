Порошенко: Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена

Кроме того, Порошенко сообщил о критическом истощении резервного фонда Украины. По его данным, в бюджете осталось средств всего на две недели, тогда как изначально фонд рассчитывался на год. Он подчеркнул, что финансирование армии обеспечивалось лишь на 7−8 месяцев, и предложил срочно сократить предвыборные траты ради сохранения обороноспособности страны.