Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порошенко: Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена

Экс-президент Украины сообщил о критическом истощении резервного фонда страны.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что военная помощь, предоставленная США при предыдущей администрации, полностью израсходована. По его словам, поставленное ранее вооружение уже полностью передано на территорию Украины и исчерпано.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что объемы американской военной поддержки, одобренной при экс-президенте США Джо Байдене, подходят к концу — ее хватит лишь до лета текущего года. Порошенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что ресурсы от прежней администрации США больше не доступны.

Кроме того, Порошенко сообщил о критическом истощении резервного фонда Украины. По его данным, в бюджете осталось средств всего на две недели, тогда как изначально фонд рассчитывался на год. Он подчеркнул, что финансирование армии обеспечивалось лишь на 7−8 месяцев, и предложил срочно сократить предвыборные траты ради сохранения обороноспособности страны.

Ранее экс-дипломат из Британии Ян Прауд выразил мнение, что Владимир Зеленский новыми просьбами выделить Киеву финансирование продемонстрировал несерьёзность своего отношения к призывам Соединённых Штатов урегулировать конфликт на Украине.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.