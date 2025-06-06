В МИД Израиля призвали МУС прекратить опасное злоупотребление властью

На фоне решения США ввести санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС) глава МИД Израиля Гидеон Саар выступил с критикой действий суда, назвав их злоупотреблением властью и угрозой суверенитету демократических государств.
Поводом для высказывания стала публикация госсекретаря США Марко Рубио, в которой он сообщил, что санкции были введены из-за участия судей в попытках ареста, задержания и преследования граждан США и Израиля без согласия этих стран.
Саар поддержал эту позицию, подчеркнув необходимость прекратить действия МУС, которые, по его мнению, подрывают безопасность стран, ведущих борьбу с терроризмом.
Напомним, Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх судей Международного уголовного суда (МУС), обвинив организацию в политизированности и превышении полномочий.