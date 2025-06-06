Atlantic: в США обсуждают сокращение помощи Киеву после ударов по аэродромам РФ

Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы вызвала негативную реакцию в администрации США. По информации The Atlantic, операция усилила напряженность в Вашингтоне и спровоцировала обсуждение возможного пересмотра американской поддержки Украины. Дональд Трамп, по данным источников, в частных разговорах выразил разочарование действиями Владимира Зеленского, сочтя их угрозой мирному процессу. Внутри Белого дома ведутся консультации о дальнейшем курсе, включая возможное сокращение военной помощи Киеву или усиление давления на Москву.
Атаки украинских беспилотников по российским военным аэродромам 1 июня вызвали напряжение в администрации США и стали поводом для оживления дискуссии о будущем американской поддержки Киева. По информации The Atlantic, несмотря на высокую оценку операции со стороны украинского командования, реакция в Белом доме была негативной. Внутри администрации атаки вызвали «гнев» и усилили обеспокоенность тем, что Украина действует без предварительных консультаций с Вашингтоном.
Три источника из числа сотрудников администрации и внешний советник Белого дома сообщили изданию, что президент Дональд Трамп в частных беседах выражал недовольство действиями Украины.
Он заявил, что операция может привести к эскалации конфликта и сорвать усилия по мирному урегулированию.
Эти события, по словам источников, оживили прежние сомнения президента США в адрес Владимира Зеленского. Один из советников сообщил, что Трамп давно считает президента Украины «плохим парнем» и «горячей головой», способной втянуть США и их союзников в Третью мировую войну.
Претензии Трампа к Зеленскому.
По информации The Atlantic, Трамп был одновременно впечатлен технической дерзостью операции и возмущен ее политическими последствиями. Он назвал удары «сильными» и «крутыми», но упрекнул Зеленского в том, что операция была проведена накануне важных переговоров в Стамбуле.
Президент США счел, что таким шагом украинская сторона подорвала возможности для достижения перемирия.
5 июня Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, атаки на российские аэродромы. По словам Трампа, Путин «решительно заявил», что Москва не оставит действия Киева без ответа. Сам Трамп охарактеризовал разговор как «хороший», но добавил: «Но не тот разговор, который приведет к немедленному миру». Неизвестно, пытался ли Трамп сдержать российскую сторону от ответных ударов.
Дальнейшие меры: на кого наложить санкции?
Источники в администрации сообщили The Atlantic, что Трампу представили ряд вариантов дальнейших действий, включая возможное усиление санкций против Москвы и сокращение военной помощи Киеву.
Президент пока не принял окончательного решения, однако дал понять своим помощникам, что не считает действия Украины своевременными и продуктивными.
Официальные лица Белого дома подтвердили журналистам, что США не были заранее проинформированы о подготовке атаки и не санкционировали ее. Согласно оценкам Белого дома, нанесенный ущерб ВС РФ оказался значительным. В администрации США обеспокоены тем, что такого рода действия могут подтолкнуть Москву к более жесткой эскалации.
Источники в Белом доме сообщили, что до атаки Трамп надеялся на организацию саммита с участием себя, Путина и Зеленского. По его расчету, такая встреча могла бы стать основой для заключения широкого мирного соглашения. Однако после атаки украинских беспилотников он сообщил своим помощникам, что не верит, что такой саммит возможен в ближайшее время.