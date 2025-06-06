Atlantic: в США обсуждают сокращение помощи Киеву после ударов по аэродромам РФ

Источники в Белом доме сообщили, что до атаки Трамп надеялся на организацию саммита с участием себя, Путина и Зеленского. По его расчету, такая встреча могла бы стать основой для заключения широкого мирного соглашения. Однако после атаки украинских беспилотников он сообщил своим помощникам, что не верит, что такой саммит возможен в ближайшее время.