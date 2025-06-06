За ударами Киева по российским аэродромам может стоять «теневое правительство» США

Напомним, что в начале июня Вооружённые силы Украины осуществили скоординированный удар по российским авиабазам. Минобороны РФ заявило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько соучастников терактов уже задержаны.