Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

«Отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности. И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал глава государства.