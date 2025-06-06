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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал свои поздравления мусульманам России с праздником Курбан-байрам. Его обращение зачитал муфтий РТ Камиль Самигуллин во время праздничной хутбы в обновленной Соборной мечети села Маскара Кукморского района.

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Источник: сайт Кремля

«Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, Духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», — говорится в обращении.

Президент также отметил работу мусульманских организаций, которые активно и созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.

«Отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности. И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал глава государства.