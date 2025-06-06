В России отметили интересную деталь в конфликте Трампа и Маска

Американский миллиардер Илон Маск в конфликте с президентом США ведет семя слишком самоуверенно. Об этом заявил руководитель Российского фонда непрямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — отметил он.
Разногласия между Трампом и Маском вышли в публичную плоскость. Они перед широкой общественностью выступают с критическими заявлениями в адрес другу друга. В администрации президента США даже прошли экстренные совещания по поводу конфликта с оценкой рисков для главы Белого дома.
Маск поддержал идею об объявлении импичмента Трампу, обвинил его нахождении в скандальных списках Эпштейна. Даже опубликовал ролик с одной из подобных тусовок в начале 90-х.