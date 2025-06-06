В России отметили интересную деталь в конфликте Трампа и Маска

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — отметил он.