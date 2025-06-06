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Канцлер ФРГ Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

Отмечается, что Берлин не вмешивается во внутренние политические дискуссии США.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, развернувшийся в публичном пространстве, является внутренним делом Соединённых Штатов, и германские власти воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что Берлин не вмешивается во внутренние политические дискуссии США.

Поводом для конфликта стал законопроект, инициированный Трампом и одобренный в мае нижней палатой Конгресса. Документ предполагает сокращение государственных расходов при одновременном введении налоговых льгот, что, по данным бюджетного управления, приведёт к увеличению как дефицита бюджета, так и государственного долга. Илон Маск резко осудил предложенные меры, охарактеризовав законопроект как крайне вредный для экономики.

Он также выразил обеспокоенность тем, что дефицит бюджета может достичь 2,5 триллионов долларов, что, по его мнению, приведёт к усилению долговой нагрузки на американское население.