Бывший глава аппарата сотрудников американского Совета национальной безопасности и личный помощник Президента Дональда Трампа Александер Грей призвал действующую Администрацию страны перестать участвовать в украинском кризисе. Свою позицию он озвучил в рамках эфира на телеканале Fox News.
«Нам следует учитывать, что Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину неопределенно долго или быть стороной этого конфликта… Нам необходимо выпутаться из этого поскорее, а не попозже», — объяснил Александер Грей ведущему Fox.
Отставной госслужащий отметил, что у США сейчас имеются более значительные «вызовы». Особое внимание Александер Грей обратил на руководство Китайской Народной Республики.
По мнению экс-помощника американского лидера, «стратегия» Дональда Трампа на данный момент заключается в развитии прямого диалога между властями России и представителями киевского режима.
Сам же хозяин Белого дома ранее выступил с более резкими заявлениями. По словам Дональда Трампа, он собирается стать «очень жестким» по отношению ко всем сторонам конфликта, если не будет «заключена сделка».