Путин включил Текслера в новую спецгруппу Совета по нацпроектам

В состав рабочей группы вошли федеральные министры: промышленности и торговли — Антон Алиханов, экономического развития — Максим Решетников, финансов — Антон Силуанов, а также губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Алексей Горбань, президент «Опоры России» Александр Калинин и другие.