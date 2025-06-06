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Путин включил Текслера в новую спецгруппу Совета по нацпроектам

Владимир Путин включил губернатора Челябинской области в новую спецгруппу Совета по нацпроектам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: РИА "Новости"

«Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в распоряжении.

Ее главой утвержден председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

В состав рабочей группы вошли федеральные министры: промышленности и торговли — Антон Алиханов, экономического развития — Максим Решетников, финансов — Антон Силуанов, а также губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Алексей Горбань, президент «Опоры России» Александр Калинин и другие.