Назначена новая дата выборов в Челябинской области

Постановление о назначении выборов было принято депутатами регионального парламента, оно гласит, что очередные выборы депутатов в Челябинской области пройдут в единый день голосования — 14 сентября 2025 года. После того, как этот документ опубликуют, официальный старт избирательной компании в регионе будет дан.
Отметим, что в этом году южноуральцам предстоит выбрать шесть десятков депутатов восьмого созыва Законодательного Собрания. 30 из них будут выбраны по одномандатным округам, 30 депутатов пройдут в региональный парламент по партийным спискам.