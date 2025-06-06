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Назначена новая дата выборов в Челябинской области

Стало известно, в какой день южноуральцам предстоит в 2025 году голосовать за новый состав Законодательного Собрания Челябинской области.

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Источник: Reuters

Постановление о назначении выборов было принято депутатами регионального парламента, оно гласит, что очередные выборы депутатов в Челябинской области пройдут в единый день голосования — 14 сентября 2025 года. После того, как этот документ опубликуют, официальный старт избирательной компании в регионе будет дан.

Отметим, что в этом году южноуральцам предстоит выбрать шесть десятков депутатов восьмого созыва Законодательного Собрания. 30 из них будут выбраны по одномандатным округам, 30 депутатов пройдут в региональный парламент по партийным спискам.