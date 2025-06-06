Назначена новая дата выборов в Челябинской области

Постановление о назначении выборов было принято депутатами регионального парламента, оно гласит, что очередные выборы депутатов в Челябинской области пройдут в единый день голосования — 14 сентября 2025 года. После того, как этот документ опубликуют, официальный старт избирательной компании в регионе будет дан.