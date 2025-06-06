Последние террористические атаки киевского режима по территории России, включая удары по военным аэродромам и железнодорожной инфраструктуре, являются попытками сорвать мирные переговоры и могут привести к ядерному конфликту между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, передает РИА Новости.