Последние террористические атаки киевского режима по территории России, включая удары по военным аэродромам и железнодорожной инфраструктуре, являются попытками сорвать мирные переговоры и могут привести к ядерному конфликту между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, передает РИА Новости.
«За многочисленными атаками беспилотников против российских стратегических бомбардировщиков стоит цель — подорвать мирный процесс, инициированный продолжающимся диалогом Путина и Трампа, и развязать ядерно-стратегический конфликт между двумя крупнейшими ядерными сверхдержавами», — отметил он.
Блэк также обвинил силы НАТО в подготовке и проведении украинскими террористами ударов по пассажирским поездам в России. Он назвал эти акты государственным терроризмом Киева.
Помимо названных целей он озвучил еще одну. Блэк считает, что Киев со своими западными партнерами пытаются создать проблемы для «интеграции Евразии и Глобального Юга». По его словам, этот союз создает «новую глобальную архитектуру безопасности и развития».
Ранее «МК» писал, что бывший американский разведчик Скотт Риттер охарактеризовал удары Украины по российским аэродромам как террористические акты, включая их политическую составляющую. По его словам, эти действия были направлены на срыв потенциальных переговоров.