Маск собственным состоянием поплатился за ссору с Трампом

Маск потерял десятки миллиардов долларов после ссоры с президентом США.
Американский бизнесмен Илон Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Такие данные приводит агентство Bloomberg в своем рейтинге самых богатых людей мира.
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В результате на закрытии торгов в четверг акции Tesla подешевели на 14,2%, что привело к потере рыночной капитализации компании на сумму около 152 миллиардов долларов. По информации Bloomberg, личное состояние Илона Маска за сутки уменьшилось на 33,9 миллиарда долларов и теперь составляет 335 миллиардов. Несмотря на это, Маск продолжает возглавлять список самых состоятельных людей мира.
Ранее Илон Маск заявил о сокращении своего участия в политике и исчезновении из публичного пространства, что, по мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, повлияло на решения Дональда Трампа по Украине. Подоляк отмечал, что теперь глава США больше прислушивается к госсекретарю Марко Рубио, а не к Маску, что изменило баланс влияния на политику Вашингтона в отношении России и Украины.