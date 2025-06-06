Маск собственным состоянием поплатился за ссору с Трампом

Ранее Илон Маск заявил о сокращении своего участия в политике и исчезновении из публичного пространства, что, по мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, повлияло на решения Дональда Трампа по Украине. Подоляк отмечал, что теперь глава США больше прислушивается к госсекретарю Марко Рубио, а не к Маску, что изменило баланс влияния на политику Вашингтона в отношении России и Украины.