Уэст призвал Трампа и Маска мириться, напомнив, что американцы любят обоих

Конфликт обострился после того, как Илон Маск резко раскритиковал предложенный Дональдом Трампом законопроект, предполагающий значительное сокращение федеральных расходов. Бизнесмен охарактеризовал инициативу как крайне вредную, призвав отказаться от неё. В ответ президент выразил разочарование позицией Маска, напомнив о своей поддержке в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что оказал решающее влияние на политический успех Трампа и победу республиканцев в Конгрессе.