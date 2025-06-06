Уэст призвал Трампа и Маска мириться, напомнив, что американцы любят обоих

Американский рэпер Канье Уэст через платформу X* выразил обеспокоенность обострением конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, обратившись с призывом к их примирению.
Музыкант подчеркнул, что общество ценит обоих и не хочет видеть их в противостоянии.
Конфликт обострился после того, как Илон Маск резко раскритиковал предложенный Дональдом Трампом законопроект, предполагающий значительное сокращение федеральных расходов. Бизнесмен охарактеризовал инициативу как крайне вредную, призвав отказаться от неё. В ответ президент выразил разочарование позицией Маска, напомнив о своей поддержке в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что оказал решающее влияние на политический успех Трампа и победу республиканцев в Конгрессе.
Ранее бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон выступил с резкой критикой в адрес Илона Маска, призвав власти США инициировать расследование в отношении миллиардера и немедленно выдворить его из страны.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.